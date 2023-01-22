«Добавить легкости и кокетливости»: как правильно создать антивозрастной макияж

Эксперты рассказали, какие косметические продукты могут состарить лицо.

Чтобы не испортить возрастной макияж, стоит соблюдать эти правила.

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Во-первых, не нужно злоупотреблять консилером.

Во-вторых, нужно быть более деликатным с контурингом. Слишком четкие линии только подчеркнут морщины.

А вот румяна лучше добавить, если есть желание омолодиться.