«Добавить легкости и кокетливости»: как правильно создать антивозрастной макияж

Макияж

Макияж. Фото: Global Look Press 

Эти советы помогут омолодиться.

Эксперты рассказали, какие косметические продукты могут состарить лицо.

Чтобы не испортить возрастной макияж, стоит соблюдать эти правила.

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Во-первых, не нужно злоупотреблять консилером.

Во-вторых, нужно быть более деликатным с контурингом. Слишком четкие линии только подчеркнут морщины.

А вот румяна лучше добавить, если есть желание омолодиться.

«Небольшое количество румян может быть удобным способом добавить легкости и кокетливости образу, что в конечном итоге окажет омолаживающий эффект на образ в целом. Без румянах кожа лишится здорового сияния, создавая иллюзию утомленности и отсутствия жизненных сил, которая может добавить лет», – отметили в marieclaire.ru.

Также важно использовать праймер перед нанесением тона и не нужно оставлять слишком широкие брови.

Напомним, ранее блогер Валя Карнавал поделилась секретом красоты. Знаменитость делает эту процедуру каждое утро.

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