«Добавить легкости и кокетливости»: как правильно создать антивозрастной макияж

Эксперты рассказали, какие косметические продукты могут состарить лицо.
Чтобы не испортить возрастной макияж, стоит соблюдать эти правила.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Во-первых, не нужно злоупотреблять консилером.
Во-вторых, нужно быть более деликатным с контурингом. Слишком четкие линии только подчеркнут морщины.
А вот румяна лучше добавить, если есть желание омолодиться.
«Небольшое количество румян может быть удобным способом добавить легкости и кокетливости образу, что в конечном итоге окажет омолаживающий эффект на образ в целом. Без румянах кожа лишится здорового сияния, создавая иллюзию утомленности и отсутствия жизненных сил, которая может добавить лет», – отметили в marieclaire.ru.
Также важно использовать праймер перед нанесением тона и не нужно оставлять слишком широкие брови.
Напомним, ранее блогер Валя Карнавал поделилась секретом красоты. Знаменитость делает эту процедуру каждое утро.