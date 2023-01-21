«Мне правда становится лучше»: Валя Карнавал рассказала о своем секрете красоты

Блогер Валя Карнавал поделилась простым рецептом улучшения внешности.

Бывшая возлюбленная Егора Крида призналась, что в последнее время пьет кипяток на завтрак. Пока Валя училась в школе, она предпочитала сладкий чай. Однако теперь Карнавал с удовольствием пьет теплую воду утром.

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Певица уже увидела первые результаты своего ритуала.