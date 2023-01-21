«Мне правда становится лучше»: Валя Карнавал рассказала о своем секрете красоты

Блогер Валя Карнавал поделилась простым рецептом улучшения внешности.
Бывшая возлюбленная Егора Крида призналась, что в последнее время пьет кипяток на завтрак. Пока Валя училась в школе, она предпочитала сладкий чай. Однако теперь Карнавал с удовольствием пьет теплую воду утром.
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Певица уже увидела первые результаты своего ритуала.
«Шли годы и я стала замечать очень многих девчонок, которые рассказывают, что с утра они пью кипяток. И тут мое любопытство взяло верх, я решила попробовать», – отметила Карнавал в своем микроблоге.
«И после недели я начала замечать, что мне правда становится лучше. Я не знаю, как это работает», – призналась Валя.
Напомним, ранее был назван способ забыть тягу к сладкому.