«Замыкается порочный круг»: назван способ забыть тягу к сладкому

Специалист рассказала, как избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое.

Врач отметила, что постепенная замена простых углеводов сложными приводит к отказу от сахаросодержащий продуктов. Поэтому вместе конфет лучше съесть фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом или злаки.

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