«Замыкается порочный круг»: назван способ забыть тягу к сладкому

Специалист рассказала, как избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое.
Врач отметила, что постепенная замена простых углеводов сложными приводит к отказу от сахаросодержащий продуктов. Поэтому вместе конфет лучше съесть фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом или злаки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Если есть много сладкого, поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза в крови не повысилась», – отметила специалист.
«И организм постепенно теряет чувствительность к инсулину. Чтобы повысить чувствительность, нужно еще больше гормона. Больше инсулина – еще сильнее хочется сладкого… И замыкается порочный круг», – заключила врач в беседе с lenta.ru.