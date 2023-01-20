«Замыкается порочный круг»: назван способ забыть тягу к сладкому

Сладости

Сладости. Фото: Global Look Press 

Диетолог Ульяна Румянцева дала рекомендации по составлению правильного рациона.

Специалист рассказала, как избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое.

Врач отметила, что постепенная замена простых углеводов сложными приводит к отказу от сахаросодержащий продуктов. Поэтому вместе конфет лучше съесть фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом или злаки. 

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«Если есть много сладкого, поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза в крови не повысилась», – отметила специалист.

«И организм постепенно теряет чувствительность к инсулину. Чтобы повысить чувствительность, нужно еще больше гормона. Больше инсулина – еще сильнее хочется сладкого… И замыкается порочный круг», – заключила врач в беседе с lenta.ru.

 

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