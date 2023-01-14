Не переборщите: специалисты рассказали о пяти ошибках макияжа

Специалисты по макияжу рассказали, что категорически нельзя допускать на своем лице.

Несмотря на популярность естественной красоты, декоративная косметика все еще нужна современной женщине. Однако существуют распространенные ошибки, которые совершают дамы в обращении с косметикой.

Во-первых, не стоит прибегать к очень плотному тону. Иначе можно получить плоское лицо или подчеркнутые морщины.

Во-вторых, не нужно делать брови слишком темными. Так как это сделает лицо более уставшим.

В-третьих, не красим ресницы, просто проводя щеточкой по всем волоскам одновременно.