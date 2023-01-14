Не переборщите: специалисты рассказали о пяти ошибках макияжа

Специалисты по макияжу рассказали, что категорически нельзя допускать на своем лице.
Несмотря на популярность естественной красоты, декоративная косметика все еще нужна современной женщине. Однако существуют распространенные ошибки, которые совершают дамы в обращении с косметикой.
Во-первых, не стоит прибегать к очень плотному тону. Иначе можно получить плоское лицо или подчеркнутые морщины.
Во-вторых, не нужно делать брови слишком темными. Так как это сделает лицо более уставшим.
В-третьих, не красим ресницы, просто проводя щеточкой по всем волоскам одновременно.
«Получить красивые и длинные ресницы можно, если наносить тушь как минимум тремя движениями: уголок, середина и внутренний уголок. Игнорируя это правило, вы получите плоские волоски, словно у куклы», – отметили визажисты в life.ru.
В-четвертых, никаких слишком ярких и темных румян.
В-пятых, графические и четкие брови не подойдут.
Напомним, ранее были названы шесть трендовых идей для маникюра в 2023 году.