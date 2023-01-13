От металлика до нюдовых оттенков: названы шесть трендовых идей для маникюра в 2023 году

Дизайнеры и мастера маникюра рассказали, какие шесть вариантов стоит выбрать для своих ногтей в этом году.

Эксперты посоветовали приглядеться к трехмерному дизайну и нюдовым ногтям, которые максимально приближены к естественному цвету пластины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще стоит рассмотреть желейный френч и контурный маникюр. Текстуры и металлик также приветствуются, заявили в Marie Claire.