От металлика до нюдовых оттенков: названы шесть трендовых идей для маникюра в 2023 году

Дизайнеры и мастера маникюра рассказали, какие шесть вариантов стоит выбрать для своих ногтей в этом году.
Эксперты посоветовали приглядеться к трехмерному дизайну и нюдовым ногтям, которые максимально приближены к естественному цвету пластины.
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Еще стоит рассмотреть желейный френч и контурный маникюр. Текстуры и металлик также приветствуются, заявили в Marie Claire.
Ну и, кончено, ягодный или винный цвет будет особенно цениться у модниц. Так как Pantone объявил главным цветом 2023 года Viva Magenta 18−1750.
Ягодный маникюр. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее Настя Ивлеева показала трендовый маникюр на своих ногтях.