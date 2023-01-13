От металлика до нюдовых оттенков: названы шесть трендовых идей для маникюра в 2023 году

Маникюр

Маникюр. Фото: Global Look Press 

В наступившем году самым популярным цветом является Viva Magenta. Однако не только этим малиновым оттенком можно воспользоваться, чтобы быть самой модной.

Дизайнеры и мастера маникюра рассказали, какие шесть вариантов стоит выбрать для своих ногтей в этом году.

Эксперты посоветовали приглядеться к трехмерному дизайну и нюдовым ногтям, которые максимально приближены к естественному цвету пластины.

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Еще стоит рассмотреть желейный френч и контурный маникюр. Текстуры и металлик также приветствуются, заявили в Marie Claire.

Ну и, кончено, ягодный или винный цвет будет особенно цениться у модниц. Так как Pantone объявил главным цветом 2023 года Viva Magenta 18−1750.

 

Ягодный маникюр. Фото: Global Look Press 

Напомним, ранее Настя Ивлеева показала трендовый маникюр на своих ногтях.

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