«Рекомендовали ванну Клеопатры»: дерматолог рассказала, как правильно увлажнять кожу зимой

«Гели для душа также желательно применять для атопичной кожи, так как они более мягкие — такие средства будут защищать и увлажнять вашу кожу. Раньше для больных с псориазом мы рекомендовали ванну Клеопатры, куда добавлялось оливковое масло и молоко», – заключила эксперт в беседе с moslenta.ru.