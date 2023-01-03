«Рекомендовали ванну Клеопатры»: дерматолог рассказала, как правильно увлажнять кожу зимой

Стало известно, какие средства и процедуры спасут кожу в холодное время года.
Эксперт рекомендовала пройти обследование, чтобы выяснить, каких витаминов не хватает вашему организму.
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«Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Для того, чтобы понять нуждаетесь ли вы в приеме данных витаминов, необходимо пройти исследование», – рассказала дерматолог.
«Гели для душа также желательно применять для атопичной кожи, так как они более мягкие — такие средства будут защищать и увлажнять вашу кожу. Раньше для больных с псориазом мы рекомендовали ванну Клеопатры, куда добавлялось оливковое масло и молоко», – заключила эксперт в беседе с moslenta.ru.
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