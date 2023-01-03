«Губами с мамой так похожи»: Клава Кока с родителями отметилась в праздничный день в ресторане

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети 

Исполнительница удивила сходством с матерью.

Артистка Клава Кока поделилась фотографией из семейного альбома в своих социальных сетях. Знаменитость позировала вместе с мамой и папой в столичном заведении.

Клава Кока устроила сюрприз своему отцу, который отмечал день рождения. Певица привела родителей на праздничный ужин в ресторан. Помимо шикарной кухни, в этот вечер Клава одарила семью ослепительной улыбкой и атмосферой счастья.

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А поклонники Коки были удивлены, увидев поразительное сходство между Клавой и ее мамой.

«Семья – самое теплое место на земеле. Моя награда! Люблю», – подписала Клава фото с семьей.

Клава Кока с родителями. Фото: соцсети 

«Так похожи с мамой», «Ты так сильно похожа на маму», «Губами с мамой так похожи», – такие комментарии оставили поклонники Клавы. 

 

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