«Губами с мамой так похожи»: Клава Кока с родителями отметилась в праздничный день в ресторане

Артистка Клава Кока поделилась фотографией из семейного альбома в своих социальных сетях. Знаменитость позировала вместе с мамой и папой в столичном заведении.
Клава Кока устроила сюрприз своему отцу, который отмечал день рождения. Певица привела родителей на праздничный ужин в ресторан. Помимо шикарной кухни, в этот вечер Клава одарила семью ослепительной улыбкой и атмосферой счастья.
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А поклонники Коки были удивлены, увидев поразительное сходство между Клавой и ее мамой.
«Семья – самое теплое место на земеле. Моя награда! Люблю», – подписала Клава фото с семьей.
Клава Кока с родителями. Фото: соцсети
«Так похожи с мамой», «Ты так сильно похожа на маму», «Губами с мамой так похожи», – такие комментарии оставили поклонники Клавы.