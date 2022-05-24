Всегда рядом: Ким Кардашьян посвятила свой маникюр Питу Дэвидсону

Один из пальцев телезвезды намекает на ее нового бойфренда.

Девочка ставит фотографию парня на заставку телефоне, чтобы он «всегда был рядом».

Женщина делает себе маникюр.

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян показала, как оригинально она хранит память о своем бойфренде, когда они далеко друг от друга. В минувшие выходные 41-летняя светская львица отправилась в Италию на свадьбу своей старшей сестры Кортни. А ее возлюбленный Пит Дэвидсон остался в Америке — снимать новый выпуск шоу Saturday Night Live.

больше по теме Ким Кардашьян рассекретила свое любимое занятие в паре с новым бойфрендом Есть кое-что, чем американская богачка особенно любит заниматься с комиком Питом Дэвидсоном.

Комик наверняка хотел быть со своей подругой на этом торжестве, да и с женихом он давно в приятельских отношениях, но работа важнее всего. Впрочем, Кимберли взяла Пита «с собой», сделав себе памятный маникюр.

После свадьбы она вышла в социальные сети и показала поклонникам свои длинные розовые ногти, один из которых украшен кристаллами, сложенными в букву «П».

Фанаты Кардашьян сразу поняли, что это «привет» Питу Дэвидсону. А некоторые отметили, что Ким украсила свой безымянный палец, как бы намекая на скорую свадьбу с возлюбленным.

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