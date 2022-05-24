Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер устроили свадьбу, больше похожую на похороны

Так считают пользователи Сети, отмечая, что родственники невесты оделись во все черное.

Поженившаяся 15 мая звездная пара Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер устроила себе пышную свадьбу в Италии 22-го числа.

Фотографии с торжества, для которого был арендован целый замок, опубликовало издание The Sun. Оно же отметило, что сестры невесты как-то мрачно оделись на свадебную церемонию. Теперь фанаты семейства Кардашьян обсуждают в социальных сетях и на форумах, что это бракосочетание уж сильно смахивало на похороны.

Так, самая знаменитая представительница телевизионного клана, 41-летняя Ким пришла в черном кружевном платье с перчатками, создав себе готический стиль. Ее дочь Норт тоже нарядилась достаточно мрачно.

37-летняя Хлои также предстала в черном платье. Даже золотая корона на голове и открытые плечи не смогли разбавить ее образ, который очевидцы назвали скорее траурным, чем радостным. Кайли Дженнер тоже была одета в черное, дополнив свой наряд драгоценными камнями.

Хорошо хоть 43-летняя невеста была в белом. Ее платье с открытыми ногами, как и многие другие костюмы гостей, предоставил бренд Dolce & Gabbana. Впрочем, «похоронной свадьбой» в России уже никого не удивишь.

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