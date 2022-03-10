Меган Фокс вышла на прогулку в «диванном» наряде

Актриса сама пошутила над своим аутфитом, пока это не сделали другие.

9 марта актриса Меган Фокс сделала необычный пост о своем новом наряде.

35-летняя звезда блокбастеров выложила в Instagram фото с необычным «луком» от бренда Knwls. Она прогулялась по улице в черном сетчатом бюстгальтере, клетчатом бюстье и широкой повязкой на голове из той же ткани. Также на Меган были расклешенные лосины и кардиган одинаковой расцветки. И не стоит гадать, что вам напоминает этот принт, — актриса все сама обозначила.

«У всех бабушек был такой диван…» — написала Меган, опубликовав в «карусели» фото старой мебели.

Возможно, голливудская красотка просто хотела опередить мемы с этой фотографией, которые, вполне возможно, появились бы в Сети. История моды уже знает случаи, когда нестандартный наряд начинали сравнивать с диваном. Например, платье Ким Кардашьян от Givenchy на балу Met Gala 2013 года.

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Кстати, на пост Меган откликнулся дизайнер Виктор Перлман, который как раз выпустил коллекцию Grandma Couch («Бабушкин диван»). Он отметил Фокс на своей странице и предложил ей собственные «диванные» изделия. Ну, раз она уже в тренде…

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