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«Не слишком торопятся оформить»: стали известны новые подробности о свадьбе Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Артисты готовятся к масштабному торжеству в готическом стиле.

«Не слишком торопятся оформить»: стали известны новые подробности о свадьбе Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: Global Look Press

После заявлений о готической свадьбе пара Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили удивлять гостей будущего мероприятия и дальше.

Актриса захотела цветное платье невесты. А может Фокс выйдет и в черном одеянии. Поскольку само торжество будет в мрачных оттенках. Знаменитости еще точно не решили. Дата проведения свадьбы пока тоже остается под вопросом.

«Меган и MGK не слишком торопятся оформить свой союз, но они уже вовлечены в процесс планирования. Они хотели бы пожениться в следующем году, если к тому времени удастся уладить все детали, но точная дата еще не назначена. Что касается церемонии, они хотят экстравагантную свадьбу в мрачном стиле, ведь их обоих нельзя назвать блюстителями традиций. Меган подумывает остановиться на цветном свадебном платье. Возможно даже, оно будет черным», – рассказал источник etonline.com.

Напомним, ранее Меган Фокс прогулялась в костюме диванной расцветки. Актриса уже успела пошутить над своим нарядом.

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