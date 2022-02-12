Ляйсан Утяшева показала, как при помощи косметики «распахнуть» взгляд

Жена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – разметила в личном микроблоге ролик, в котором поделилась секретом получения широко распахнутого взгляда.
Телеведущая призналась, что не делает подтяжку уголков глаз и другие процедуры, которые сильно преображают внешность. От своего визажиста Утяшева узнала, как сделать взгляд более выразительным несколько движениями.
«Меня уже не раз спрашивали, делала ли я блефаропластику… Ответ — нет. Массажи, аппаратная косметология, правильный мейкап — вот мой выбор. Пока что этого вполне хватает», – заявила Утяшева.
Ляйсан взяла светлые тени и нанесла на середину верхнего века. Тем самым спортсменка «открыла» глаз. Далее Утяшева использовала немного темных теней и округлила глаз за счет линий у основания века.
Не забыла Ляйсан и про нижнее межресничное пространство и пышные ресницы. Это все гимнастка прокрасила темными оттенками.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева провела тренировку для поддержания мышц ягодиц и бедер в тонусе. Особое внимание гимнастка уделила зоне внутреннего бедра.
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