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С соской во рту и панамой на голове: Ляйсан Утяшева поделилась архивными фото сына Роберта

Гимнастка вспомнила, каким малышом был ее старший ребенок.

С соской во рту и панамой на голове: Ляйсан Утяшева поделилась архивными фото сына Роберта
Ляйсан Утяшева. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

Телеведущая Ляйсан Утяшева разместила в Stories личного микроблога фотографии сына Роберта. Примечательно, что на них мальчик еще совсем маленький. Тогда знаменитость скрывала лицо первенца.

Напомним, что Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей приняли решение, что не будут делиться жизнью своих детей до определенного возраста. Восьмилетний Роберт и шестилетняя София стали чаще мелькать в личных микроблогах своих родителей в последнее время. Хотя еще недавно мама и папа малышей скрывали их лица.

Утяшева вспомнила, каким был ее сын в 2014 году. Ляйсан показала фото мужа, который аккуратно держал маленького сына на прогулке.

Павел Воля с сыном
Павел Воля с сыном. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

К слову, про второго ребенка спортсменка Утяшева тоже не забыла. Вот только София на фото была еще в животе у своей мамы. В 2015 году Ляйсан была беременна дочкой.

Ляйсан Утяшева. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva
Беременная Ляйсан Утяшева с сыном Робертом. Фото: Instagram.com/liasanutiasheva

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева в модной джинсовой куртке провела вечер с любимым мужем.

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