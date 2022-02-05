«Всего по 10-15 минут каждый день»: Ляйсан Утяшева показала тренировку для укрепления мышц бедер

Телеведущая и жена Павла Воли позировала для артиста в спортивной форме. Примечательно, что Ляйсан Утяшева показала тренировку на внутреннюю поверхность бедра в домашних условиях.

Павел Воля снимал жену, пока та объясняла правильность выполнения упражнений.

«Девочки, спасибо всем за обратную связь к предыдущей тренировке (кто пропустил – ищите в моей ленте), запрос поняла: продолжаем работать над внутренней поверхностью бедер!», – обратилась к своим поклонницам Утяшева.

Ляйсан взяла специальный ролл для занятия спортом. Утяшева предупредила, что можно его заменить обычной пластиковой бутылкой для воды. Спортсменка из положения лежа на спине зажала в коленях бутылку и приподняла ягодицы. При этом гимнастка надавливала внутренней частью ступней на пол.

Еще одно упражнение на бедра Утяшева показала без бутылки. Нужно положить одну ногу на другую все в том же положении – лежа. Ляйсан медленно поднимала и опускала ягодицы.

«Всего по 10-15 минут каждый день. И эти упражнения мы выполняем в очень медленном темпе!

Из процесса выключаем поясницу. Включаем мышцы тазового дна, внутренние мышцы бедер и запускаем процесс лимфооттока!», – подсказала гимнастка в личном микроблоге.

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