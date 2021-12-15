«Мне не нужна вторая половинка. Потому что я целая»: Айза — о личной жизни

Инстадива заявила, что одинока, но ее это не беспокоит.

Айза Долматова поделилась с поклонниками секретами своей личной жизни. Девушка проводила «Вопрос-ответ» в своем микроблоге. Один из поклонников поинтересовался, как у Айзы на личном фронте. На что бизнес-леди дала честный ответ.

«На личном все идеально. Я люблю… Себя. Я одна, и мне невероятно круто. Никакого чувства одиночества, никакой жалости к себе. Никакого самоедство из-за возраста. Я убедилась, что не хочу отношений в ближайшее (долгое) время. Мне не нужна вторая половинка. Потому что я целая», — поделилась Айза в stories своего Instagram.

Бывший муж блогерши Алексей Домалматов планирует в скором времени сыграть свадьбу. Хотя Айза и говорит, что счастлива за экс-супруга, она не упускает возможности «уколоть» Долматова. Так, недавно Айза рассказала, что их общий сын Сами даже не в курсе, что его отец создает новую семью.

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