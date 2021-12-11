Ольга Серябкина поделилась, зачем красится, если не собирается выходить из дома

Поклонники спросили певицу Ольгу Серябкину, красится ли она, если весь день собирается провести дома. Оказалось, что да.

«Если я никуда не иду, то все равно часто просто так делаю легкий мейк. Мне это дает правильный настрой на день, даже если меня никто не видит», — ответила 36-летняя звезда в «сториз».

В той же серии ответов Ольга призналась, что особо не ощущает, что она в декрете (певица родила 20 ноября), — творческих планов и запланированных выступлений у нее немало. Пока гастроли не начались, артистка старается проводить как можно больше времени с сыном Лукой. Несмотря на пришедшую в первый раз радость материнства, Серябкина не собирается забывать про себя и свой интересы, планирует активно совмещать работу и уход за ребенком.

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