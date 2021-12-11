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Ольга Серябкина поделилась, зачем красится, если не собирается выходить из дома

Певица делает так довольно часто.

Ольга Серябкина поделилась, зачем красится, если не собирается выходить из дома
Мейкап придает Ольге Серябкиной нужный настрой. Фото: instagram.com/seryabkina/

Поклонники спросили певицу Ольгу Серябкину, красится ли она, если весь день собирается провести дома. Оказалось, что да.

«Если я никуда не иду, то все равно часто просто так делаю легкий мейк. Мне это дает правильный настрой на день, даже если меня никто не видит», — ответила 36-летняя звезда в «сториз».

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина поделилась своим отношением к макияжу. Фото: instagram.com/seryabkina/

В той же серии ответов Ольга призналась, что особо не ощущает, что она в декрете (певица родила 20 ноября), — творческих планов и запланированных выступлений у нее немало. Пока гастроли не начались, артистка старается проводить как можно больше времени с сыном Лукой. Несмотря на пришедшую в первый раз радость материнства, Серябкина не собирается забывать про себя и свой интересы, планирует активно совмещать работу и уход за ребенком.

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