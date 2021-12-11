«Начну бомбить активно музыкой»: Серябкина пообещала ряд релизов в январе 2022 года

А уже в конце декабря 2021-го певица выйдет на сцену, восстановившись после родов.

В конце ноября певица Ольга Серябкина родила своего первенца. А уже 24 декабря она собирается выйти на сцену.

Об этом она рассказала 10 декабря, отвечая на вопросы поклонников в «сториз». 36-летняя артистка отметила, что в 2022 году у нее выйдет гораздо больше музыки, чем даже надеются фанаты. Причем стоит ждать треков и на английском языке тоже.

«В конце января 2022 начну бомбить активно музыкой и клипами», — пообещала Серябкина.

Добавим, что поклонники ждут от Ольги целого нового альбома. Певица поделилась, что за два дня до родов как раз приезжала в студию на мастеринг этой пластинки. По ее словам, среди новинок будет больше танцевальных композиций, но, что касается эмоций, альбом будет «правильно сбалансирован».

Напомним, после того, как Серябкина покинула группу Serebro, она выпустила один полноформатный, один мини-альбом и ряд синглов. В 2021 году у артистки вышли четыре трека. Релиз крайнего из них – Holodno – произошел сразу после родов певицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.