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Певица Ольга Серябкина родила первого ребенка

Бывшая солистка группы Serebro стала мамой.

Певица Ольга Серябкина родила первого ребенка
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina/

В воскресенье, 21 ноября, стало известно о том, что певица Ольга Серябкина родила своего первого ребенка. У 36-летней артистки появился на свет мальчик. Отцом ребенка является бизнесмен Георгий Начкебия, за которого звезда тайно вышла замуж осенью 2020 года.

Уже известно, что мальчика назвали Лукой.

Ольга Серябкина с мужем и сыном. Фото: instagram.com/seryabkina/
Ольга Серябкина с мужем и сыном. Фото: instagram.com/seryabkina/

Напомним, что Серябкина объявила о своей беременности в сентябре 2021 года, перестав скрывать округлившийся живот.

Ранее певице приписывали роман с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, но в итоге избранником Ольги стал другой мужчина, который работал в продюсерском центре Malfa и, по слухам, курировал концертную деятельность Серябкиной.

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