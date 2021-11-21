Певица Ольга Серябкина родила первого ребенка

В воскресенье, 21 ноября, стало известно о том, что певица Ольга Серябкина родила своего первого ребенка. У 36-летней артистки появился на свет мальчик. Отцом ребенка является бизнесмен Георгий Начкебия, за которого звезда тайно вышла замуж осенью 2020 года.

Уже известно, что мальчика назвали Лукой.

Напомним, что Серябкина объявила о своей беременности в сентябре 2021 года, перестав скрывать округлившийся живот.

Ранее певице приписывали роман с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, но в итоге избранником Ольги стал другой мужчина, который работал в продюсерском центре Malfa и, по слухам, курировал концертную деятельность Серябкиной.

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