«Я не боюсь быть сексуальной»: Меган Фокс высказалась о красоте после выхода в «голом» платье

12–13 сентября прошли для голливудской актрисы Меган Фокс довольно «горячо». Сначала она привлекла всеобщее внимание на церемонии награждения MTV VMA, выйдя в свет в «голом» платье от Mugler, затем блистала на красной ковровой дорожке бала Met Gala в красном наряде от Dundas, менее откровенном, но не менее сексуальном. Стоит ли после такого удивляться, что 35-летнюю звезду считают новым секс-символом кино?
А вот что она сама думает по этому поводу.
«Я не боюсь быть сексуальной, — цитирует комментарий Фокс на Met Gala издание USA Today. — Умная женщина, которая также знает, как превратить свою красоту в оружие, — нет ничего опаснее этого. Нет ничего более могущественного. Вместо того, чтобы отвергать это, я счастлива принять это и пойти на сексуальность».
Напомним, ранее Меган Фокс говорила о том, что считает своей сильной стороной ум, а не красоту. Но, судя по свежему заявлению, актриса обладает и тем, и другим. А еще она мама троих детей, на заметку.
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