«Я не боюсь быть сексуальной»: Меган Фокс высказалась о красоте после выхода в «голом» платье

Актриса считает себя умной женщиной, которая знает, как использовать свою внешность.

12–13 сентября прошли для голливудской актрисы Меган Фокс довольно «горячо». Сначала она привлекла всеобщее внимание на церемонии награждения MTV VMA, выйдя в свет в «голом» платье от Mugler, затем блистала на красной ковровой дорожке бала Met Gala в красном наряде от Dundas, менее откровенном, но не менее сексуальном. Стоит ли после такого удивляться, что 35-летнюю звезду считают новым секс-символом кино?

А вот что она сама думает по этому поводу.

«Я не боюсь быть сексуальной, — цитирует комментарий Фокс на Met Gala издание USA Today. — Умная женщина, которая также знает, как превратить свою красоту в оружие, — нет ничего опаснее этого. Нет ничего более могущественного. Вместо того, чтобы отвергать это, я счастлива принять это и пойти на сексуальность».

Напомним, ранее Меган Фокс говорила о том, что считает своей сильной стороной ум, а не красоту. Но, судя по свежему заявлению, актриса обладает и тем, и другим. А еще она мама троих детей, на заметку.

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