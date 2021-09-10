«Всегда знала, что я умная»: Меган Фокс не считает красоту своей сильной стороной

35-летняя голливудская актриса Меган Фокс уже достаточно продолжительное время является одним из главных секс-символов американского кино. Снявшись в «Трансформерах» и комедийном ужастике «Тело Дженнифер», девушка закрепила за собой образ роковой красотки — жгучей брюнетки со сногсшибательной фигурой. Однако, пока зрители смотрят только на тело Меган, кстати, матери троих детей, сама кинозвезда не считает красоту своей сильной стороной.

В новом интервью журналу CR Fashion Book актриса заявила, что публика ошибается на ее счет.

«Я всегда знала, что я умная, поэтому было странно, что у меня отняли это единственное качество, когда я стала знаменита, — сказала Меган. — В юности ум был единственным, что я считала своей сильной стороной. Я никогда не находила отклика в том, чтобы быть красивой или популярной, я не имела к этому отношения…»

Актриса подчеркнула, что не верит во все те аспекты, по которым люди ее обычно узнают (наверняка имеются в виду красота, сексуальность, стиль). А то качество в себе, в которое звезда действительно верит, ум, публика у нее «отобрала», и это стало большим испытанием для Фокс.

Напомним, в одном из своих последних фильмов — «Полночь на злаковом поле» — Меган сыграла агента ФБР, которая ищет похитителя девушек. Правда, по сюжету сыщица активно пользуется своим привлекательным телом, что поймать злоумышленника «на живца».

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