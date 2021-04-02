«Он меня будет старить»: Гузеева рассказала, как сделала Билана «седым» в шоу «ТикТок Талант»

По словам ведущей, она не хотела выделяться своим возрастом среди членов жюри нового проекта.

На канале «Пятница!» продолжается шоу «ТикТок Талант» — первая отечественная телепередача, посвященная поиску звезд в популярной соцсети TikTok. Напомним, что вместе со звездами этого приложения в жюри проекта сидят Дима Билан и Лариса Гузеева. Первый удивил зрителей белыми волосами, а вторая — молодежным стилем в одежде и внешности, который нельзя было увидеть в «Давай поженимся!»

Кстати, во время съемок выпуска, который вышел в эфир 1 апреля, Гузеева отметила, что цвет волос Билана — это ее заслуга. По словам актрисы, она не согласилась бы участвовать, если бы ее коллега по шоу не сменил имидж.

«Я здесь возрастная. И первое, что я сказала: Билан должен быть седым, иначе он меня будет старить», — прокомментировала 61-летняя Лариса Андреевна.

Она также добавила, что выглядит лучше 30-летней ведущей проекта Регины Тодоренко, а причина этого как раз в том, что соведущий последней — 24-летний блогер Роман Каграманов, — «старит» свою партнершу.

Смотрите шоу «ТикТок Талант» на канале «Пятница!» — по четвергам в 19:00.

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