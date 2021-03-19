В шоу «ТикТок Талант» Лариса Гузеева предстанет в неожиданном образе: прическа как у Джей Ло, кроссовки и клетка

На телеканале «Пятница!» стартует новое шоу «ТикТок Талант». Ведущими станут Регина Тодоренко и Роман Каграманов. В состав жюри попали Лариса Гузеева и Дима Билан.

Им предстоит посмотреть тысячи роликов, присланных тиктокерами всей страны и выбрать самого лучшего и талантливого.

Teleprogramma.pro побывала на съемках шоу, поговорила с Ларисой Гузеевой и узнала, как создавался ее новый образ.

Лариса Гузеева честно признается, что до прихода на съемки «ТикТок Талант» она не интересовалась TikTok. Так что для нее многое стало открытием. Во время отборочного тура, члены жюри пересмотрели тысячи роликов, присланных со всей страны.

Она отмечает, что увидела очень много талантливых людей. Причем их ролики были настолько яркими, что зацепили с первой секунды.

— Какие жанры запомнились больше всего?

— Те, где я вижу труд и талант. У нас сегодня все хотят быть особенными, но с каких пор талант является поточным? Он рождается один в десятилетие, в столетие. А сегодня все хотят заявить о себе через Сети и обижаются, если их не замечают. Но это же противоестественно. Не каждому человеку дан слух, не каждый обладает фантастической растяжкой.

Смотреть на человека, который за минуту сжирает 57 бургеров – мне не интересно, это скучно. И любая другая пошлость вызывает у меня отторжение, я — за талант.

— Вы раскритиковали полную участницу. Сегодня в мире есть тренд на бодипозитив, принятия себя, окружающих…

— Нет, мне не нравится, что я жирная. Если бы мою бдительность не усыпляли и не говорили, что я и так хороша, то я была бы стройная и звонкая. Лишний вес – это плохо. Я жирных не люблю.

— В «Давай поженимся!» мы привыкли видеть вас в образе деловой женщины, на «Пятнице!» для вас создали совершенно иной стиль. Какой из этих образов вам ближе?

— На Первом канале создан образ, который ко мне не имеет никакого отношения. Там придумали образ народной женщины в цветных кофточках. Но я какая-никакая артистка, поэтому вживаюсь в каждый из них.

Образ Ларисы Гузеевой для «ТикТок Талант» создавала стилист и ведущая проекта «Утро Пятницы!» Катя Бобкова. О том, как это происходило, чем вдохновлялись и как работалось с Гузеевой — мы узнали у нее лично.

— У нас была задача, поставленная, в первую очередь, самой Ларисой. Она сказала, что хочет быть другой. Образ, в котором она представлена на другом канале – подобран под зрителей, но чужд ее природе. Мы постарались раскрыть ее с другой стороны, — рассказывает Екатерина.

— Как родился тот стиль, в котором предстала Лариса Андреевна в шоу «ТикТок Талант» ?

— Мы долго говорили с ней, обсуждали. Она любит расслабленность, вне сцены предпочитает кроссовки, клетку, мягкие вещи. При этом присутствуют рок, молодежность. Это было взято за основу.

— Кем вдохновлялись при создании прически, выборе макияжа?

— В вопросах прически обращали внимание на Джей Ло с ее растрепанными кудрями. А когда подбирался макияж, то лучшим образом стала сама Лариса Гузеева из «Жестокого романса». Эти выразительные глаза в разлет, яркие черты. Она опускает глаза вниз, эта линия ресниц… будоражит.

— А вы когда узнали, что будите работать с Гузеевой, было страшно?

— Нет. Я была очень рада, что предоставилась такая возможность.

— А в процессе работы с вами, она не просила научить ее каким-то тонкостям макияжа?

— Я не думаю, что Ларисе Андреевне требуется какое-то обучение в этом плане. Она невероятный профессионал и требует этого от тех, с кем работает.

Она сразу же сообщила, что ей нужны только новые кисти, только новые пряди волос. Это тонкий момент, который указывает вовсе не на сложность характера, как может показаться, а на уважение к человеку, с которым работаешь. Она не вмешивается в твою работу, выполняет все, что требуется, а потом идет и великолерно делает в кадре свою. Четко, без подсказок. Каждый дубль — идеальный.

— Бытует мнение, что Лариса Гузеева очень непростой человек, порой даже высокомерный.

— На мой взгляд, это не так. Если человек так видит и воспринимает ее поведение, скорее всего, он сам недостаточно профессионален.

— Как она отреагировала, увидев свой новый образ?

— Она начала сразу включаться в артистический процесс, что-то играть, показывать, кокетничать. Для меня это самый классный комплимент.

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