Дима Билан и Лариса Гузеева будут искать талантливых людей с помощью TikTok

Канал «Пятница!» начал съемки первого телевизионного TikTok-шоу. Оно будет называться «ТикТок Талант» и выйдет на экраны страны в конце марта. Уже известно, что ведущими проекта стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов, а кресла жюри заняли Лариса Гузеева и Дима Билан. Вместе с этими звездами таланты участников будут оценивать и приглашенные блогеры из TikTok, имена которых назовут позже.

Что же увидят зрители в новой передаче? Телеканал отмечает, что это шоу является его собственной разработкой и еще не имеет аналогов в мире. Попасть в проект участники смогли с помощью приложения TikTok (кастинг был объявлен еще в декабре 2020 года). Для этого нужно было снять видео с демонстрацией своего таланта — пения, танца, импровизации, акробатики, чтения стихов и так далее — и выложить в социальную сеть, отметив аккаунт @fridaytv. Теперь лучшие из них окажутся в эфире «Пятницы».

Стоит отметить, что победителя выберут не члены жюри, а зрители. Голосование будет организовано прямо во время эфира. На первом этапе будут отобраны 12 финалистов, которым предстоит отправится в Москву, чтобы продемонстрировать свои способности вживую, на сцене. Кроме звания главного TikTok-таланта страны победитель получит один миллион рублей.

«Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться в TikTok-шоу разглядеть все-таки талант, — говорит Лариса Гузеева. — Талант может иметь самую разнообразную форму, что и транслирует TikTok. Если у вас еще мозг не превратился в кость и вам интересно жить, интересно, что происходит вокруг и чем живет молодежь, то вы обязательно посмотрите наше шоу».

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