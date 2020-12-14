Словно девочка: 40-летняя Куркова в розовой шапке-ушанке и лимонной куртке вышла на улицу

Равшана Куркова обладает эффектной внешностью. Она родилась в Ташкенте, но построила успешную карьеру в кино и теперь живет в Москве.

В 40 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Девушка признавалась, что у нее хорошие гены. Но даже учитывая этот факт, после 30 лет артистка стала заниматься спортом и пересмотрела питание.

В последнее время Равшана много путешествует. Она ездит по работе на съемки в разные города. Обычно актриса редко демонстрирует свои образы, но недавно она похвасталась зимним аутфитом, а также устроила дома своеобразную вечеринку, надев вечернее платье с пайетками. А в середине декабря актриса отправилась на работу в выходной. Это не испортило ей настроение. Куркова вышла на улицу в розовой шапке-ушанке и лимонной куртке. Вязаный голубой шарф дополнял ее лук. Она была без макияжа и напевала песню про бублик.

«Когда работаешь в воскресенье», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только вокалом девушки, но и ее ярким образом. Многие поразились тому, как молодо выглядит артистка. «Шапка — зачет», «Как мне нравится эта твоя шапка», «Все! Надо вводить закон, что если работать в воскресенье, то только в такой роскошной розовой шапке», «Как нравиться мне эта девочка, будь счастливой!», «Клевая шапочка и шарфик! А какие глаза и улыбка… они делают мир прекрасней!» — прокомментировали пост подписчики.

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