«Полный улет»: Равшана Куркова в оливковом пуховике-пальто прогулялась по заснеженному лесу

Актриса начала год с подарка для себя самой. Она похвасталась дорогостоящим автомобилем. «Новый друг» помог ей оказаться в красивом месте.

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис в России. Девушка с юных лет снимается в кино. Поклонники восхищаются красотой знаменитости. Она в 40 лет может похвастаться стройной фигуры и моложавым видом. Ко всему прочему, артистка предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Даже одевается она женственно и лаконично, избегая вульгарных ноток. Не удивительно, что у нее даже нет хейтеров.

Не так давно Куркова нарядилась дома и устроила танцы. Она редко делится новостями из жизни, но год актриса начала с подарка для себя самой. Девушка приехала в Подмосковье на своем новом дорогостоящем автомобиле. Там она смогла погулять по заснеженному лесу. Актриса облачилась в трендовый пуховик-пальто оливкового цвета и вязаную шапку. Равшана покрасовалась на фоне снежных пейзажей и своей машины.

«Полный улет и полный привод — мой новый друг», — написала она.

Поклонники восхитились стильным образом звезды. Многие также поздравили ее со значимым приобретением. «Как вам идет», «Красивой девушке, красивая машина», «Такая же утонченная, как и Равшана», «Равшана, ты прелесть!», «Такой красавчик! Пусть бережет владелицу», «О, этот парень хорош!», «Вау, цвет огонь», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в последнее время Куркова много работала. Ей часто приходится путешествовать. Каждый раз она подбирает себе уютный образ для таких случаев.

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