Роковая блондинка: Лера Кудрявцева в алом платье свободного кроя пришла на работу

Лера Кудрявцева недавно пообщалась с Ксенией Собчак. Она рассказала не только подробности из своей личной жизни, но также поговорила о работе и своем стиле. Коллега упрекнула блондинку за несуразные платья, которые она носила раньше. Зато Собчак отметила, что теперь телеведущая одевается гораздо лучше. Наряды с кринолином и стразами ныне пылятся в шкафу звезды. Девушка стала отдавать предпочтения более лаконичным образам.

В обычной жизни Лера чаще предпочитает комфортные луки. Она любит носить спортивные костюмы, толстовки и худи. В них девушка свободно двигается, когда гуляет и играет с двухлетней дочкой Марией. А вот на работе и светских раутах телеведущая появляется в брючных костюмах, юбках-футлярах и платьях. С наступлением осени наряды Кудрявцевой не стали менее яркими. На днях она показала нежный костюм в пудровом цвете.

А теперь на очередных съемках 49-летняя знаменитость облачилась в алое платье свободного кроя с белым принтом. Лера запечатлела себя в гримерке. Она распустила волосы и дополнила образ элегантными серьгами. Девушка показала свою съемочную команду. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие заподозрили, что после выходных она намеренно скрыла фигуру.

Напомним, что блондинка воспитывает дочку, которая уже хорошо разговаривает. Кудрявцевой приходится теперь часто спорить с малышкой. Она кормит ее домашней едой, а также гуляет с крохой в парке. Муж Игорь Макаров любит составлять им компанию и порой сам занимается с дочкой, когда жена занята. К слову, он также часто устраивает тренировки Лере, чтобы помочь ей держать себя в форме.

Добавим, что похожее платье в алом цвете недавно примерила Виктория Лопырева. Женственный образ стал актуальным, поэтому похожие наряды теперь носят многие модницы.