Даже бантик в тон: Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочку в джемпер небесного цвета

Лера Кудрявцева уже не первый год счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Своему избраннику телеведущая родила дочку Марию, кроха появилась на свет в августе 2018 году. В наследнице светская львица души не чает, о чем постоянно напоминает поклонникам в Instagram.

Кудрявцева много работает, но каждую свободную минуту стремится уделять ребенку. Она редко выходит в свет, предпочитая уютные домашние вечера. Обычно компанию ей составляют муж и дочка. Накануне они все вместе прогулялись в парке. Маша предстала в розовых сапожках и белом пуховике в крапинку. Девочка уверенно вышагивала по парку.

А теперь Лера отвела девочку на занятия для самых маленьких. Мария уже год посещает подобные уроки у Елены Куликовой. На этот раз она ловко расставляла игрушки по картинкам с овощами и злаковыми растениями. При этом кроха сидела в кресле в белой рубашке и джемпере небесного цвета. В тон него был подобран аксессуар в виде бантика. У девочки отрасли волосы, поэтому мама стала делать ей хвостики. К слову, на занятиях Мария чаще всего молчит, а вот дома уже выстраивает диалоги с родителями и даже спорит.