Стильная звезда: Бузова пришла на «Импровизацию» в кроп-топе и юбке из денима с рваным подолом

Ольга Бузова накануне предстала в шоу «Импровизация» на ТНТ. Звезда пришла в студию в белом кроп-топе и юбке из денима с асимметричным подолом с эффектом разорванности. Обувь она подобрала в тон верху комплекта.

Позаботилась девушка и об укладке волос. Певица сделала легкую завивку, а на макушке сформировала «розетки». Подобную прическу уже успели выбрать многочисленные отечественные звезды, в ней засветились Наташа Королева, Анна Нетребко, Олеся Судзиловская и другие.

Кстати, сама Ольга тоже экспериментирует с «розетками». Она делает забавные калачики не только из части волос наверху, но и укладывает их полностью. В таком виде, к примеру, артистка ходила в ресторан в компании мамы. В заведение звезда отправилась опять в кроп-топе и кожаных шортах, накинув нюдовый жакет свободного кроя.