После свидания с Давой Бузова в трендовой прическе «розетки» отправилась в ресторан с мамой

Не забыла певица и про модные шорты с завышенной талией.

Ольга Бузова в последнее время живет по принципу «ни дня без ресторана». Накануне она посетила новое московское заведение со своим бойфрендом Давидом Манукяном, примерив серебристое платье-бюстье с чашками и корсетом.

Наряд вызвал восторг даже у профессионального имидж-стилиста Ольги Трофимовой. Эксперта восхитило, как удачно звезда подобрала его к обуви и тону кожи. Не случайно у Давы чуть не перехватило дыхание.

«Какая красивая!» — воскликнул он, увидев Ольгу в вечернем образе.

Теперь в ресторан Оля отправилась со своей мамой Ириной Александровной, проживающей в Санкт-Петербурге. Девушка примерила жакет свободного кроя цвета кофе с молоком, который тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов включал в топ главных хитов сезона. Под ним оказался черный кроп-топ, демонстрирующий идеальную талию Бузовой, а также актуальные кожаные шорты с завышенной талией.

Из волос звезда сделала игривые «розетки», которыми уже успели украсить свои головы такие звезды, как Наташа Королева, Анна Седокова и Анна Нетребко.