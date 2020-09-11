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Ответ осенней хандре: Рената Литвинова окрасила волосы в зеленый цвет

В поисках нового образа для роли в спектакле, режиссер ударилась в гламур.

Ответ осенней хандре: Рената Литвинова окрасила волосы в зеленый цвет
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова объявила о новом проекте и примерила гламурный образ. Теперь она, как и Дима Билан, изменила цвет волос. Блондинка окрасила виски в светло-зеленый цвет с переходом в желтые оттенки. Экстравагантности добавила макияжем, сделав массивные черные стрелки на глазах. Подписчики в Instagram оценили новую внешность режиссера.

«Неожиданно, впечатляет, выглядите фантастически», — написали в комментариях к посту пользователи Сети.

Также Литвинова сообщила о том, что начала репетировать новую пьесу во МХАТе имени Чехова «Звезда нашего периода». Премьера запланирована на зиму.

В октябре Рената запланировала показ картины «Северный ветер», над которым работала в качестве режиссера и актрисы. Фильм был снят по мотивом одноименного спектакля.

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