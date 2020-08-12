«Северный ветер»: Рената Литвинова показала трейлер собственного фильма

«Северный ветер» теперь будет и в кино. Рената Литвинова взялась за экранизацию пьесы, постановкой которой занималась еще в 2017 году. Как у нее это получилось, будет известно 26 ноября. Именно в этот день запланировала премьера картины.

Сюжет фильма строится на истории влиятельного женского клана, который любыми способами добивался своего. Они жили в ожидании любви, но в один момент все изменилось и начался хаос.

Литвинова выступала не только режиссером и сценаристом, но и сама снялась в одной из главных ролей. В фильме сыграла также ее дочь Ульяна. Помимо этого зрители увидят в этой картине Софью Эрнст, Светлану Ходченкову, Михаила Гавашели и других. Музыку к фильму написала Земфира.