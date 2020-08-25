Рената Литвинова назвала свое любимое времяпрепровождение

Актриса призналась, что больше всего любит утренние часы.

Рената Литвинова рассказала в своем Instagram, что ее любимое времяпрепровождение – завтрак. Причем актриса ни слова не упомянула о еде, только о напитках и о компании, которая может разделить эти минуты.

«Любимое времяпровождение — завтрак — кофе, чай, потом опять кофе, хорошо бы — когда с кем-то любимым . Временно — можно и одной (без третьего варианта)», — написала Литвинова.

Подписчики согласились с актрисой и пожелали ей следующих завтраков только в компании любимого человека.

Недавно Рената Литвинова представила трейлер своего фильма «Северный ветер». История по мотивам одноименной пьесы, которую режиссер поставила еще в 2017 года, нашла отражение в кинокамере. Премьера запланирована на 26 октября 2020 года.