«Полностью преобразилась»: Ана де Армас расплакалась, увидев себя в образе Мэрилин Монро

Новая девушка Бена Аффлека, 32-летняя актриса Ана де Армас, сыграла Мэрилин Монро в новом биографическом фильме Netflix «Блондинка». В Сети уже появились первые кадры со съемок картины, на которых артистка загримирована под главный секс-символ 1950-х годов, и нужно отметить, что схожесть получилась выдающаяся.

Впечатлена своим преображением оказалась и сама Ана. В интервью журналу Allure, когда ее спросили о новом образе, актриса призналась, что расплакалась, увидев себя в качестве Монро.

«Для меня это была очень важная роль, большой вызов, то, к чему я готовилась очень долго. И когда, наконец, я села в кресло, надела парик и была накрашена… Это было очень особенным. Я полностью преобразилась. Думаю, одна из самых прекрасных вещей в моей работе — это видеть себя кем-то другим», — поделилась де Армас.

Актриса рассказала, что в жизни никогда не была такой яркой блондинкой, как Мэрилин. На съемках нового байопика у нее было пять париков разных длины и цвета. Вдобавок, для одной из сцен девушку «состарили» с помощью грима, так как фильм затрагивает разные годы жизни певицы.

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Также де Армас призналась, что у нее очень чувствительная кожа, и иногда она негативно реагирует на макияж, который ей наносят во время съемок. Поэтому перед работой на площадке актриса не делает себе маски для лица или другие бьюти-процедуры, чтобы не перенапрягать кожу.