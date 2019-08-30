КИНО

Назван актерский состав фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро

Сюжетная линия кинокартины основана на историях о личной жизни голливудской дивы.

Назван актерский состав фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро
Мэрилин Монро (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, кинокомпания Netflix завершила кастинг среди актеров, определившись с основным составом. Так, главную роль в ленте «Блондинка» про Мэрилин Монро сыграет 31-летняя кубино-испанская артистка Ана де Армас (Ana de Armas). Миниатюрная девушка (ее рост составляет 168 см. — Прим. ред.) предстанет в образе голливудской дивы. Сама Ана пока никак не комментировала участие в фильме.

Также стало известно, что в новой ленте появятся Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер и другие знаменитости. К слову, режиссером и сценаристом проекта выступил Эндрю Доминик, пишет Hollywood Reporter.

Ана де Армас сыграет Мэрилин Монро в ленте «Блондинка» (Фото: Globallookpress.com)

Напомним, что фильм «Блондинка» будет посвящен личной жизни Мэрилин Монро. Актриса (Норма Джин Мортенсон, настоящее имя Монро. — Прим. ред.) скончалась в августе 1962 года. Ей было 36 лет. Тело покойной было обнаружено в ее доме. Мэрилин сыграла в таких фильмах, как «Джентльмены предпочитают блондинок», «В джазе только девушки», «Как выйти замуж за миллионера», «Любовное гнездышко», «Принц и танцовщица».

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NetflixкиноМэрилин МонроПремьера

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Назван актерский состав фильма «Блондинка» про Мэрилин Монро
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