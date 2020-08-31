Настя Ивлеева показала, как визуально увеличить грудь для селфи

Уехавшая в теплые страны на съемки шоу «Орел и решка» ведущая Настя Ивлеева в последний день лета выложила в Instagram несколько селфи с черном бикини. 29-летняя звезда интернета показала себя на яхте, похваставшись стройным телом и красивым загаром. Желая выглядеть еще более роскошной, девушка сделала губы уточкой и сдавила грудь плечами, чтобы та визуально прибавила в размере.

Впрочем, ведущая тут же добавила снимок без «улучшений» и фотографию свое оператора, который заснял, как комично ее позирование выглядело со стороны. Несмотря на это, поклонники Ивлеевой оставили множество комментариев о ее сексуальности.

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Добавим, что это далеко не первый раз, когда Настя шутит по поводу размера своей груди. Ведь среди подписчиков звезды имеется немало хейтеров, критикующих ее бюст. Ранее девушка призналась, что лучше сделает себе силиконовую грудь, чем будет ходить толстой. Но от пластической операции она пока отказывается, поэтому называет свою грудь не маленькой, а стройной.