«Вы сумасшедшие!»: Ивлеева официально вернулась в шоу «Орел и решка» по требованию фанатов

31 июля телеканал «Пятница!» сообщил, что возвращает на место ведущей программы «Орел и решка» популярного блогера Настю Ивлееву. На это решение повлияли тысячи подписчиков девушки.

Началось с того, что, отвечая на вопрос одного из поклонников, не хочет ли она вернуться в тревел-шоу, Ивлеева в шутку написала, что если пост с ее участием на странице телеканала наберет полмиллиона комментариев «#настюшкуврешку», то она снимется в новом сезоне. Фанаты Анастасии приняли вызов и написали гораздо больше комментариев, чем требовалось.

«Это первый случай в истории «Решки», когда 680 тысяч зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон! — восхитилась ошеломленная Ивлеева. — Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие, и я вас обожаю!»

Ведущая призналась, что действительно скучала по съемкам за рубежом. Теперь ее ждет новый вояж по городам и весям, правда, перед этим ей следует выздороветь от коронавируса, а еще границы государств должны открыться после пандемии.

Как сообщили на канале, напарник для Ивлеевой в продолжении шоу пока не выбран. Ранее с ней в паре снимался Антон Птушкин. Напомним, Анастасия была ведущей 14, 16, 19 и 23-го сезонов «Орла и решки».