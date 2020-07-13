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«Я пока силиконовые не хочу»: Ивлеева ответила хейтерам, обсуждающим ее грудь

Звезда интернета призналась, что предпочитает быть стройной.

«Я пока силиконовые не хочу»: Ивлеева ответила хейтерам, обсуждающим ее грудь
Настя Ивлеева откровенно порассуждала о своей груди. Фото: Global Look Press

Вечером 12 июля популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева выложила в Instagram ряд видеороликов с ее новой фотосессии. 29-летняя девушка позировала в миниатюрном топике, расстегнутых штанах и множестве украшений.

Поклонники звезды интернета оставили под видео множество восхищенных комментариев, но, очевидно, не все подписчики хвалили Анастасию. Некоторые из них стали критиковать размер ее груди, и в ответ красавица разразилась откровенным постом о фигуре.

Ивлеева выразила мнение, что у полных женщин груди тоже полные, а у стройных — стройные. Ведущая призналась, что первый тип ей не нравится, вместо него она отдала бы предпочтение силиконовой груди.

«Я пока силиконовые не хочу. Хожу со стройными», — резюмировала девушка.

При этом она отметила, что в начале своей звездной карьеры была толще на 10 килограммов. Когда же Ивлеева добилась нынешней стройности, все ее тело соответственно изменилось. На этом блогер закрыла тему размера своей груди.

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