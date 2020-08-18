«Иначе выглядят неухоженными»: Хромченко дала совет длинноволосым девушкам бальзаковского возраста

Телеведущая развеяла стереотип о том, что после 30 лет носить волос ниже талии моветон.

Признанный эксперт в мире моды и стиля, 49-летняя телеведущая Эвелина Хромченко не скупится на бьюти-советы. Знаменитость щедро делится знаниями не только в эфире передачи «Модный приговор», но и в своем аккаунте в Instagram. Например, не так давно фэшн-критик предостерегла подписчиц от приобретения велосипедок, которые ворвались в моду несколько сезонов подряд. Оказалось, что это уже не просто вчерашний, а даже позавчерашний тренд.

Кроме того, звезда часто подсказывает, какой мейкап или прическу выбрать к образу. На этот раз телеведущую спросили о распространенном в народе стереотипе о том, что девушке бальзаковского возраста иметь волосы ниже плеч – это табу. После 35 лет, якобы, необходимо выбирать прически короче. На что Хромченко заметила, что выбирать можно любую длину.

«Хоть до пола, если не лень возиться», — отметила модный эксперт, но заметила: — «Укладывайте их в прическу, не носите распущенными: иначе они выглядят неухоженными».

Кстати, выразилась Хромченко и относительно устоявшегося стереотипа о том, что цвет помады и оттенок маникюра будто бы должны совпадать.