Цепи и яркие серьги: Хромченко назвала пять главных аксессуарных трендов сезона

На сайте Эвелины Хромченко рассказали о пяти главных трендах сезона в аксессуарной группе. Любопятно, что многие украшения словно заимствованы из лихих 90-х, известных своим максимализмом и утрированием.

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Итак, во-первых, модницы должны запастись крупными цепями, примерно такими, какие некогда носили новые русские. Однако сейчас они не обязательно должны быть золотыми — материал приемлем абсолютно любой, вплоть до пластмассы. Размер – тоже, в виде колье или длинные.

Во-вторых, в тренде яркие заметные серьги. Их можно подбирать как в тон одежде, так и по принципу контраста. Хорошо они смотрятся со стилем оверсайз.

В-третьих, стоит пересмотреть свой взгляд на жемчуг. В нынешнем сезоне его носят не только с классическими платьями и блузками, но и с футболками.

Четвертый тренд — многослойное колье. Оно может состоять из нескольких нитей бус или цепочек. Фишка украшения — зрительно вытягивает силуэт.

И главный must have этого сезона — броши, которые отражают вашу сущность: котенок, череп, помада, рокерский символ… Их носят по одной или несколько, крепя на жакете, белой рубахе, толстовке.