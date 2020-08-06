«Глубоко вчерашний писк»: Хромченко предупредила модниц, что велосипедки уже не в тренде

Невестка Орбакайте, певицы Глюкоза и Полина Гагарина, супермодель Ирина Шейк — этих красоток объединяет любовь к интересной детали гардероба — велосипедкам. Они стремительно ворвались в моду пару сезонов назад и заняли свое почетное место не только в повседневных аутфитах звезд. Самые смелые внедрили их в свой деловой гардероб и даже на вечерний выход.

И в этом сезоне часто можно заметить, как звезды выбирают велосипедки. Но ведущая программы «Модный приговор», фэшн-эксперт Эвелина Хромченко скептически смотрит на данный тренд. Теледива предупреждает, что шорты в обтяжку смотрятся на женщине любого возраста достаточно специфически. Более того, время велосипедок уже прошло.

«Этот тренд даже подиум вынес с трудом, трансформировав силуэтно велосипедки в бриджи уже через сезон. Обратите внимание на них. Сами велосипедки во внеспортивной ситуации — это глубоко вчерашний писк. Для любой возрастной группы», — экспертно высказалась Хромченко у себя в Instagram.

Кстати, телеведущая недавно назвала прекрасную альтернативу летним аутфитам. Хромченко советует модницам обратить внимание на брючный костюм.