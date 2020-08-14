Фирменные фишки: Анастасия Решетова рассказала о своем макияже

Анастасия Решетова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме личным лайфхаком, который помогает изменить образ за считанные секунды. Речь идет о губах. Бизнесвумен рекомендует делать контур карандашом нюдового оттенка, чтобы придать губам пухлость. А уже потом наносить любимую помаду.

«По правилам, акцент всегда делается либо на губы, либо на глаза, поэтому я могу использовать немного туши или оставить ресницы в их естественном состоянии. Еще один лайфхак, если хотите добиться эффекта на губах «свои только лучше», попробуйте нанести помаду и растушевать подушечками пальцев. Будто вбивая цвет. Это всегда выглядит очень притягательно», — написала Решетова.

Недавно Дарья Повереннова высказала свою точку зрения по поводу правила, которого придерживаются визажисты. Актриса считает, что в макияже не нужно делать акцент только на глаза или на губы. Важно не стесняться делать смелые и яркие образы.