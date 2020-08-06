«Мое золотое правило»: Дарья Повереннова высказалась о специфике макияжа

Актриса советует делать акцент, как на глаза, так и на губы

Дарья Повереннова советует своим подписчицам в Instagram делать яркий макияж с акцентом и на глаза, и на губы. Актриса считает, что правило визажистов, фокусироваться только на губах или на глазах, устарело. Размышления о мейкапе она сопроводила таким же ярким снимком. Образ буквально роковой женщины создали красная помада при сочно накрашенных глазах и бровях.

«Мое золотое правило макияжа: пусть все будет гармонично. Хотите быть яркой — не стесняйтесь выделить как глаза, так и губы. Хотите выглядеть естественно — нанесите тон, подчеркните слегка скулы и уголки глаз, обязательно накрасьте ресницы и неяркой помадой губы», — написала Повереннова.

Недавно актриса высказывалась о ненакрашенных женщинах. Она сравнила их с растениями, но при этом отметила, что в полевых цветах тоже есть нежность.

48-летняя актриса не только радует поклонников своими снимками в разных образах, но и активно работает на площадке. В конце июля стало известно, что Повереннова снимается в фильме «Чайковский — русский гений». Работа над картиной о легендарном композиторе проходит в его доме-музее в Воткинске.