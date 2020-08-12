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«Не забывайте улыбаться»: Дарья Повереннова объяснила, что выдает лжеца

Актриса рекомендуют посещать стоматолога и быть искренними.

«Не забывайте улыбаться»: Дарья Повереннова объяснила, что выдает лжеца
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

Дарья Повереннова часто делится со своими подписчиками в Instagram личными рекомендациями. Недавно она посоветовала девушкам делать яркий макияж, при котором нужно ставить акцент и на глаза, и на губы. На этот раз опубликовала фото из кабинета стоматолога. При этом отметила, что только посещая специалиста, можно смело улыбаться в полный рот.

«Не забывайте улыбаться искренне, потому что фальшивую улыбку выдают неискренние глаза», — подписала снимок Повереннова.

Недавно актриса призналась, что начала изучать английский язык, чтобы период самоизоляции провести с пользой. Также на карантине играла на пианино. За него она не садилась с самого детства.

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