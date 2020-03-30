Дарья Повереннова на карантине стала играть на пианино и учить английский язык

Актриса Дарья Повереннова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, чем занимается на карантине.

«Я отучилась в московской школе управления Сколково. У меня должен был быть экзамен. Он отменился. Сейчас у меня есть возможность доучить билеты, чтобы сдать экзамен. Кроме того, я села за пианино. С детства не сидела за ним. Занимаюсь английским. Я люблю работать, но работы нет».

Дарья Повереннова

Также актриса поддерживает форму, бегая по улице. «А вот маску я не надеваю. Я тоже придерживаюсь мнения, что маски нужны людям, которые болеют и людям, которые общаются с больными. От этого у нас и возник такой дефицит. Все кинулись их покупать. Я сейчас стараюсь не появляться там, где скопление людей. Езжу на своей машине, не пользуюсь такси. Я не лезу к лицу на улице. Часто мою руки. У меня всегда с собой антисептики. Я стараюсь не обниматься, не целоваться. Я понимаю, что это дико, но я стараюсь это делать», — заметила она.

Звезда уверена, что сейчас надо изменить отношение к этой ситуации. «Провести время с пользой для себя и для близких», — сказала Повереннова.