Конец будет счастливым: на канале ТНТ выходит проект «257 причин, чтобы жить»

Уже 8 июня в 20:00 телеканал ТНТ порадует всех любителей романтических комедий со счастливым концом и начнет показ сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой. Напомним, ради этой роли актриса не пожалела свои прекрасные волосы и побрилась налысо, настолько сильно она решила вжиться в роль своего персонажа.

Сюжет расскажет историю девушки Жени Коротковой, которая долго и упорно боролась с раком и вот, когда последняя надежда угасла, врачи порадовали ее хорошими новостями о том, что болезнь отступила.

Казалось бы, самое время быть счастливой, но жизнь резко поворачивается к Жене спиной. Молодой человек признается, что давно хотел расстаться, но бросать смертельно больную спутницу жизни было бы неправильно, а вот здоровую — совсем другое дело. Родная сестра начала собирать деньги на лечение Жени, а все средства забирать себе, ну и на работе коллеги не могут поверить, что рак не заразен.

Что же в итоге остается делать героине? Найти 257 причин, чтобы жить и постараться изменить свою жизнь к лучшему. По словам генерального продюсера проекта Виталия Шляппо, это сериал о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту.