Полина Максимова появилась на «Вечернем Урганте» с новым цветом волос и короткой стрижкой

Зрители с трудом узнали в актрисе кудрявую блондинку из «Деффчонок».

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова резко сменила имидж. Теперь вместо пышных кудрявых локонов, к которым уже привыкли зрители, актриса носит аккуратную стрижку и естественные русые волосы. В таком преображенном виде артистка появилась в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Оказалось, что с волосами звезде пришлось расстаться из-за роли в сериале «257 причин, чтобы жить», где она сыграла болеющую героиню. Впрочем, у нее был выбор – актриса могла воспользоваться услугами гримеров. Но Полина заявила, что ленива и не готова тратить по 5 часов в день на преображение, взяла в руки бритву и самостоятельно уничтожила свои белокурые локоны.

«Честно сказать, я перекрестилась перед этим», — призналась звезда.

В какой-то момент ей стало страшно, но она все-таки завершила начатое.

Кстати, именно на этой программе Полина Максимова и актер Егор Корешков объявили публике, что они пара. Девушка пришла на передачу в свободном платье, держась за животик, поэтому кое-кто из зрителей на YouTube-канале шоу предположил, что Полина уже беременна.