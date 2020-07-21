Алая помада и стрелки на веках: Водянова в махровом халате подчеркнула линию декольте

В одном из своих интервью 38-летняя Наталья Водянова откровенно рассказала о своей внешности. Так, возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно подметила, что она крайне редко пользуется косметикой. И только отправляясь на светское мероприятие, показ мод или дефиле, манекенщица может довериться визажистам, которые подберут для нее оптимальный вечерний макияж.

В личном профиле Instagram бывшая жена британского аристократа Джастина Портмана поделилась закулисным селфи, который был сделан в ее гримерной. Девушка сфотографировала свое отражение в зеркале, показав, как она выглядит с макияжем.

Наталье выравняли тон кожи с помощью тональной основы и румян. Особое внимание визажисты уделили губам знаменитости, подобрав бархатную помаду насыщенного алого оттенка. Кроме того, у Водяновой появились черные стрелки на веках. А брови модели подчеркнули темно-коричневым гелем.

В кадре Наталья предстала в белом махровом халате, продемонстрировав красивую линию декольте. Беседуя с репортерами, манекенщица уточнила, что она никогда не стремилась к излишней худобе, считая, что женщина должна обладать мягкими формами.

К слову, в комментариях к одному из постов в Instagram жених Натальи — французский бизнесмен Антуан Арно — признался, что считает свою возлюбленную самой красивой женщиной в мире. Избранник Водяновой уже сделал ей предложение руки и сердца. Пара воспитывает двоих сыновей: Максима и Романа. Ко всему прочему, у знаменитости есть трое старших отпрысков: Лукас, Нева и Виктор от предыдущих отношений.