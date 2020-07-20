В босоножках и на диване-канапе: Водянова облачилась в оливковый костюм пижамного стиля

В одном из своих интервью 38-летняя Наталья Водянова призналась, что для нее красота — это что-то внутреннее, наличие какого-то баланса и гармонии с самим собой. Именно по этой причине, как говорит модель, она старается не перебарщивать с косметикой.

Рассуждая о своем дневном макияже, возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно уточнила, что она может обойтись одним только карандашом для век, а вот тушью для ресниц манекенщика обычно пренебрегает. Готовясь к выходу в свет, Наталья иногда подчеркивает брови темно-коричневым гелем с эффектом блеска.

По словам Водяновой, в юности бабушка запретила ей выщипывать брови. Родственница Наташи заверила ее в том, что если бы тогда она сделала это, то, скорее всего, жалела бы о допущенной ошибке до самой старости. Модель уточнила, что сейчас у нее густые брови, и в сочетании с голубым оттенком глаз это, как считает невеста Антуана, смотрится «особенно классно».

Ко всему прочему, многодетная модель гордится и своими густыми локонами. Время от времени Водянова делает себе массаж головы, наносит на волосы масла и маски. Кроме того, возлюбленная Антуана Арно уточнила, что всегда хотела выглядеть женственно и не стремилась к излишней стройности, считая, что у девушек должны быть мягкие изгибы.

Примечательно, что Наталья позирует не только на фотосессиях, она также любит устраивать и импровизированные фотосъемки вне студийной обстановки. Так, на одном из фан-страничек манекенщицы появилось ее архивное фото, которое сама Водянова ранее публиковала в личном профиле.

Невеста французского предпринимателя Антуана Арно удобно разместилась на диване-канапе, не став снимать босоножки. Наталья облачилась в шелковый оливковый брючный костюм пижамного стиля, сделав акцент на длине ног.