«Грядут большие перемены»: Мария Куликова сменила длинные волосы на каре

Актриса Мария Куликова сменила стрижку. 19 июля звезда «Склифософского» выложила в Instagram фото, на котором она красуется не длинными волосами, а модным каре.

«Кажись, грядут большие перемены», — написала 42-летняя артистка, намекая, что смена имиджа открывает для нее некий новый этап в жизни.

Хотя, судя по посту, данное преображение сделано для съемок в сериале.

Напомним, в 2015 году актриса развелась со своим мужем Денисом Матросовым, в браке с которым у нее родился сын, и затем публика стала ждать слухов о новом возлюбленном звезды сериалов. И он действительно появился, но Мария не афишировала эти отношения. Женщина не стала распространяться о своем мужчине в соцсетях, хотя в жизни, по ее словам, они ни от кого не прячутся и ведут себя естественно.

В одном из интервью актриса посетовала, что, возможно, ей следовало больше времени уделять своему мужу, вместо того, чтобы рассказывать о своем семейном счастье при любой возможности, — тогда их история могла бы сложиться по-другому.