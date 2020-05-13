Куликова о сыне от Матросова: «Ваня очень повзрослел, научился понимать юмор»

По словам актрисы, на фоне дистанционного обучения у них дома случались ссоры и конфликты.

42-летняя Мария Куликова в недавнем интервью призналась, что за время карантина она получила «бешеное количество часов» общения с ребенком. Благодаря чему, как говорит актриса, ее отношения с Ваней вышли на новый уровень — стали еще более доверительными. Экс-возлюбленная Дениса Матросова уточнила, что последнее время их наследник заметно повзрослел, научился понимать юмор и даже подхватывает иронию, вступая в шутливые конфронтации.

Мария не скрывает: она гордится тем, что пребывает на одной волне с сыном. Разумеется, на фоне дистанционного обучения у них в семье происходили стычки, возникали ссоры и конфликты. По словам актрисы, Ваня долго привыкал к обучению в системе онлайн. Да и сама Куликова считала, что от такой программы будет мало пользы.

Сейчас, спустя месяц, экс-возлюбленная Дениса Матросова с удивлением подметила, что им с сыном удалось подтянуть некоторые предметы, и все благодаря тому, что она делает уроки с Ваней, следя за его учебой.

«Ваня очень повзрослел, научился понимать юмор, подхватывает иронию, парирует… И это круто!» — приводит 7days слова Марии Куликовой.

При этом артистка уточнила, что с нетерпением ждет того момента, когда в сентябре дети пойдут в школу и будут сидеть в классах, а не по домам.